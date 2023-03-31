Росія випустила по Харкову 9 ракет, є постраждалі: деталі нічної атаки

Російські військові у ніч з 30 на 31 березня атакували Харків. Окупаційні війська випустили по місту відразу 9 ракет.

Ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. За попередньою інформацією, по місту було випущено 9 ракет ЗРК С-300.

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Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі

Унаслідок обстрілу в Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.

Також унаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували.

Інформація про вибухи в Харкові 30 березня з'явилася після 22:00. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Харкові зафіксували щонайменше 6 прильотів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що російські терористи обстрілюють Харків з території Бєлгородської області.

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Також минулої ночі ворог здійснив атаку "Шахідами" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіків 44 та 66 років.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах.

Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечій та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

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