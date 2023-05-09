Росія випустила по Україні 25 ракет: скільки знищили ворожих цілей 9 травня

9 травня російські окупанти випустили по Україні крилаті ракети. Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно.

Як виявилось, ворог випустив 25 ракет. Нашим захисникам вдалося знищити 23 ворожі цілі.

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Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі ворог випустив 8 крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Ближче до 4:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). У підсумку силами ППО було знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Зазначається, що загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них успішно знищено.

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