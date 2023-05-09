Росія випустила по Україні 25 ракет: скільки знищили ворожих цілей 9 травня
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
9 травня російські окупанти випустили по Україні крилаті ракети. Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно.
Як виявилось, ворог випустив 25 ракет. Нашим захисникам вдалося знищити 23 ворожі цілі.
До теми Півтора десятка повітряних цілей: КМВА розповіла про попередні наслідки ракетної атаки на Київ
Що відомо про останню атаку України
Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі ворог випустив 8 крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".
Ближче до 4:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). У підсумку силами ППО було знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".
Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Зазначається, що загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них успішно знищено.
Росія цинічно обстрілює Україну
- Ввечері 8 травня на Дніпропетровщину ворог спрямував 8 ракет, усі їх збили наші сили ППО. Уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка – вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир.
- 9 травня під час атаки на Київ у Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція працюють на місці.
- За даними КМВА, у повітряному просторі Києва виявили та знищили близько 15 російських ракет, влучань немає.
- У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація про потерпілих не надходила. Дані попередні, тому уточнюються.
- Зранку 9 травня воронку від ворожих обстрілів виявили на Київщині в одному із районів області. Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд.