Росія випустила по Україні 71 ракету: скільки збила ППО

Російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по території України. Це вже 14-тий обстріл з осені 2022 року.

Цього разу, з вечора 9 лютого до 12 години 10 лютого, вороги випустили понад 50 крилатих ракет. Повітряні сили ЗСУ розповіли, як вдалось спрацювати цього разу.

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Що відомо про наслідки масованої атаки по Україні

Знищено 61 з 71 ворожу ракету,

– розповіли Повітряні сили ЗСУ.

За їхніми даними, станом на 11:30 10 лютого росіяни випустили 71 крилату ракету Х-101, Х-555 та "Калібр", включно з нічними пусками.

За даним наших військових з повітря росіяни атакували:

8 стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випустили ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська;

з кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Росіяни випустили по Україні 71 ракету

Українські сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищили з початку доби 10 лютого:

61 крилату ракету ворога;

5 дронів-камікадзе Shahed-136/131, про які вже писали раніше.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що 71 ракету російські окупанти випустили, починаючи з 21:50 9 лютого і до 12 години 10 лютого. За його словами, вороги за цей час також випустили по Україні:

до 35 ракет комплексу С-300;

7 ударних безпілотників типу Shahed.

Український генерал уточнив, що:

авіаційні та ракетні атаки були з літаків стратегічної авіації ТУ-95 акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря;

удари ракетами комплексу С-300 – з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмака.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що росіяни ніяк не можуть змиритись невдачами, тому продовжують спроби знищити українську енергосистему та позбавити українців світла, тепла, води.

Ворог кидає всі сили, щоб завдати якнайбільше шкоди енергетиці. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у Західних, Центральних та Східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням,

– заявив Шмигаль.

Та запевнив, що наші енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, адже українців не зламати та не залякати.

Коротко про ракетну атаку росіян 10 лютого

Після початку всеукраїнської повітряної тривоги вранці 10 лютого Росія почала атакувати Україну. Вибухи та роботу ППО чули у Полтавській, Київській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Харківській областях. Також росіяни атакували Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації, високовольтної інфраструктури в 6 областях. В багатьох регіонах почали діяти екстрені відключення світла.

В Укренерго пояснили, що росіяни атакували 4 теплоелектростанції. На жаль, постраждали два енергетики.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Офіційний Кишинів підтвердив проліт ворожих ракет, натомість Бухарест каже, що ракети летіли за 35 кілометрів від кордону.

Повітряне командування "Схід" заявило, що вони збили 12 ракет, з них 9 – над Дніпропетровською областю. Повітряне командування "Захід" сказало про збиття 12 ракет на Заході України.