Росія висунула додаткову вимогу НАТО: хоче виведення військ з Болгарії та Румунії

21 січня 2022 , 13:17
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Джерело:

МЗС Росії

У "гарантіях безпеки" Росія хоче, щоб НАТО вивело війська з Болгарії та Румунії. Ці країни стали членами Альянсу після 1997 року.

У Росії вимагають, щоб Альянс забрав з цих територій техніку та озброєння. Також кажуть й про інші кроки.

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Мовиться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки. Мета цього – повернення до ситуації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія,
– заявили у російському відомстві.

Ці умови стали додатковими до тих, які висували напередодні.

Зверніть увагу! Росія вимагає надати "гарантії безпеки" на тлі скупчення своїх військ біля кордону України. Вашингтон закликав Москву вивести армійців від наших кордонів. Водночас у Кремлі традиційно запевняють, що ніякого нападу не планують, однак "ризик конфронтації є".

Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії

Ви маєте знати позицію України щодо "гарантій безпеки": дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик