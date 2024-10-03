Не шалені витрати на війну: що може стати чинником, який збурить російське суспільство

Росія знову заклала в бюджет на 2025 рік величезну суму на фінансування армії. Проте Кремль не хоче акцентувати на цьому увагу росіян і випустив методичку для пропагандистів, щоб вони ігнорували цю тему.

На думку політолога Валентина Гладких, яку він висловив 24 Каналу, навіть якщо ця інформація викличе обурення або роздратування у широких верств російського населення, це жодним чином не вплине на ситуацію в Росії. Там немає політичних механізмів для того, щоб реалізувати це обурення і змусити російську владу відреагувати.

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Нейтралізує додатковий подразник

Водночас значно небезпечніше для внутрішньополітичної стабільності в Росії є не фінансування воєнних витрат, а необхідність проводити загальну мобілізацію.

Кремль свідомо нейтралізує додатковий подразник, замовчуючи витрати на війну. Це може бути одним з багатьох чинників, які всі разом здатні збурити ситуацію в Росії,

– зазначив він.

Наприклад, є невдоволення результатами війни, плюс невдоволення успішною операцією ЗСУ в Курській області, плюс чергові прильоти дронів, далі – погіршення соціально-економічної ситуації, загальна мобілізація, зростання витрат на війну та фінансування путінської адміністрації.

Окремо це нібито дрібні чинники, а разом вони матимуть кумулятивний ефект, і вся ця напруга може вибухнути,

– припустив Валентин Гладких.

Також, за його словами, є певна ерозія у виконавчій вертикалі російської влади, де також наростає невдоволення режимом Путіна. Так само як і серед олігархату, силовиків, військових. Між ними виникає конкуренція і взаємне обурення.

В Росії формується вибухонебезпечне середовище. Який чинник стане фатальним, ніхто не може передбачити. Однак в тому, що колапс системи неминучий, мало хто сумнівається,

– додав політолог.

Зверніть увагу! Росія у 2025 році збільшить витрати на оборону. Російський уряд планує витратити 13,2 трильйона рублів (близько 140 мільярдів доларів). Це більше, ніж 10,4 трильйона рублів (близько 110 мільярдів доларів), які були заплановані на 2024 рік. Водночас Кремль боїться, що такі величезні витрати на війну будуть негативно сприйняти росіянами. Тому він розіслав російським ЗМІ та пропагандистам вказівки ігнорувати інформацію про це. Водночас Кремль "рекомендує" їм розповідати про "виплати військовослужбовцям і про підтримку членів їхніх сімей".