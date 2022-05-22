Росія вивела в Чорне море дві третини боєздатних підводних човнів, – ЗМІ
Джерело:Крим.Реалії
Третина діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії перебуває у Чорному морі. Зокрема вони розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.
Відповідну інформацію повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода. Зокрема він опублікував відповідне фото.
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Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів
Відомо, що у складі Чорноморського флоту Росії є 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка":
- Б-261 "Новоросійськ";
- Б-237 "Ростов-на-Дону";
- Б-262 "Старий Оскол";
- Б-265 "Краснодар";
- Б-268 "Великий Новгород";
- а також Б-271 "Колпіно".
Таким чином, у морі на даний час (мовиться про 21 травня – 24 канал) перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини. Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя" (найдальший на фото). У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом,
– мовиться у повідомленні.
Південна бухта Севестополя з човнами / Фото "Радіо Свобода"
Попередньо відомо, що ці підводні човни Росії несуть крилаті ракети типу "Калібр", якими вже обстрілювали Україну. Кожен човен має 4 ракети.
Коротко про потужності країни-окупанта в Чорному морі
- 20 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник розповів, що у Чорному морі росіяни розмістили два кораблі з крилатими ракетами. Ворожа техніка в акваторії Чорного й Азовського морів ізолює район ведення бойових дій, проводить розвідку і підтримує свої війська на приморському напрямку.
- 19 травня командування "Південь" пояснило, що у Чорному морі маневрують 2 загони бойових кораблів країни-окупанта, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Окрім того, на 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет. Тож людей закликали не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, а переходити в укриття. А також перевіряти інформацію та не дозволяти окупанту маніпулювати.
- Варто пригадати, що 13 травня ЗМІ написали, що всі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море. До речі, з акваторії Чорного моря Росія обстрілює ракетами мирні українські міста.
- 12 травня речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив інформацію, що Збройні Сили України завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Ця техніка є однією з найновіших у російському флоті.
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