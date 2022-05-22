Росія вивела в Чорне море дві третини боєздатних підводних човнів, – ЗМІ

Третина діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії перебуває у Чорному морі. Зокрема вони розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.

Відповідну інформацію повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода. Зокрема він опублікував відповідне фото.

Зауважте В Одеській ОВА пояснили, скільки російських окупантів вже загинули на Зміїному

Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів

Відомо, що у складі Чорноморського флоту Росії є 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка":

Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старий Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

а також Б-271 "Колпіно".

Таким чином, у морі на даний час (мовиться про 21 травня – 24 канал) перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини. Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя" (найдальший на фото). У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом,

– мовиться у повідомленні.



Південна бухта Севестополя з човнами / Фото "Радіо Свобода"

Попередньо відомо, що ці підводні човни Росії несуть крилаті ракети типу "Калібр", якими вже обстрілювали Україну. Кожен човен має 4 ракети.

Коротко про потужності країни-окупанта в Чорному морі