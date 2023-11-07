Може нести "Калібри": після паузи ворог вивів у Чорне море надводний ракетоносій

Росіяни після тривалого затишшя вивели у Чорне море надводний ракетоносій. Він може нести на своєму борту до 8 ракет типу "Калібр".

Кораблі типу "Буян-М" мають порівняно невеликі розміри та водотоннажність. Однак вони можуть вражати цілі на відстані до 1500 – 2500 кілометрів.

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Тривогу ігнорувати не варто

Сили оборони Півдня України повідомляють, що після тривалої паузи росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій. Мовиться про малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Відомо, що він може мати на борту 8 ракетами типу "Калібр".

У ЗСУ наголошують, що у зв'язку з цим рівень ракетної загрози оцінюється як дуже високий. Там закликають у випадку повітряної тривоги не зволікаючи переходити в укриття.

Попереджені – отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно.Бережіть себе так, як Сили оборони бережуть Україну,

– наголосили військові.

Корабель типу "Буян-М" вийшов на чергування / Сили оборони Півдня України

Ситуація у Чорному морі