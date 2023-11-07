Може нести "Калібри": після паузи ворог вивів у Чорне море надводний ракетоносій
Джерело:Сили оборони Півдня України
Росіяни після тривалого затишшя вивели у Чорне море надводний ракетоносій. Він може нести на своєму борту до 8 ракет типу "Калібр".
Кораблі типу "Буян-М" мають порівняно невеликі розміри та водотоннажність. Однак вони можуть вражати цілі на відстані до 1500 – 2500 кілометрів.
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Тривогу ігнорувати не варто
Сили оборони Півдня України повідомляють, що після тривалої паузи росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій. Мовиться про малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Відомо, що він може мати на борту 8 ракетами типу "Калібр".
У ЗСУ наголошують, що у зв'язку з цим рівень ракетної загрози оцінюється як дуже високий. Там закликають у випадку повітряної тривоги не зволікаючи переходити в укриття.
Попереджені – отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно.Бережіть себе так, як Сили оборони бережуть Україну,
– наголосили військові.
Корабель типу "Буян-М" вийшов на чергування / Сили оборони Півдня України
Ситуація у Чорному морі
- Українські військові 4 листопада вдарили по суднобудівельному заводу "Залів" імені Бутоми в тимчасово окупованому місті Керч. Стало відомо про ураження корабля типу "Каракурт", що є носієм крилатих ракет "Калібр".
- Попри такі втрати, ворога не варто недооцінювати – він має достатньо ракетоносіїв, як надводних, так і підводних. Вони готові до застосування – ворог одночасно може атакувати Україну 56 ракетами типу "Калібр".
- Ще наприкінці жовтня повідомлялося, що у жодному з трьох морів немає носіїв крилатих ракет. ВМС ЗСУ розповідали, що причиною стало погіршення погоди, а також закінчення навчального року на флоті.