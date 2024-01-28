Росія вивела в Чорне море додаткові ракетоносії: рівень небезпеки надзвичайно високий

Окупанти збільшили корабельне угруповання у Чорному морі до 11 одиниць. До бойового чергування залучили ракетоносії. Рівень загрози надзвичайно високий.

Агресор не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги, наголосили українські захисники. Додали, що наразі сумарний залп може сягати 24 ракет "Калібр". Тож варто бути обережними й у жодному разі не нехтувати правилами безпеки під час тривоги.

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Два надводні й стільки ж підводних ракетоносіїв

Близько 11:40 у Силах оборони Півдня повідомили, що у Чорному морі ворог знов збільшив корабельне угруповання до 11 одиниць та додав на бойове чергування ракетоносії.

Наразі на виході в морі перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракет. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий!

– наголосили військові.

Також закликали бути уважними до сигналів тривоги й оперативно реагувати на них.

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