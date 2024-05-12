Слова вже ніхто не слухав: навіщо Росія влаштувала ядерні навчання

Російський диктатор Владімір Путін планує провести в Білорусі ядерні навчання. Путін має на меті показати, що він "не лише говорить, а й діє".

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що такі заяви Кремля є шантажем. Захід вже перестав реагувати на такі повідомлення від Путіна.

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Шантаж Росії

За словами Яковенка, такі навчання є ознакою ядерного шантажу й метою Путіна довести, що це "не просто слова".

Я переконаний, що всі "крики" Путіна, інших політичних діячів Росії, пропагандистів є шантажем, який Росія й російський телевізор викладає 24/7,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Захід перестав реагувати

На думку Яковенка, дуже добре, що Захід перестав на цей шантаж реагувати. Якщо раніше країни Заходу різко на це реагували та малювали "червоні лінії", то зараз цього немає.

"Потрохи західні політики почали стирати ці "червоні лінії" у своїх головах і ядерний шантаж перестав працювати. Саме тому вирішили (росіяни – 24 Канал) підкріпити шантаж чимось матеріальним. Я думаю, що це теж не спрацює", – зазначив російський опозиційний журналіст.

Ядерний шантаж Росії: як реагує світ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що Путін блефує і не наважиться використати ядерну зброю. Він заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, її перестануть підтримувати ті країни, які зараз її підтримують.

Речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що повідомлення про намір провести Росією ядерні навчання з російського боку містять "безвідповідальну риторику". За його словами, подібні обурливі тези Росія вже неодноразово демонструвала.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав російські ядерні погрози постійною практикою Кремля. За його словами, реакція міжнародної спільноти буде адекватною і правильною.