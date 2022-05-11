Росія вранці запустила ракети по двох мікрорайонах Слов'янська

У середу, 11 травня, російські військові запустили ракети. Ними вони атакували два мікрорайони Слов'янська.

Про це у своєму фейсбуці повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Він зазначив, що наразі уточнюються дані про руйнування.

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Жертв внаслідок атаки немає

Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. ￼Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв. Ступінь руйнувань уточнюємо. Бережіть себе!,

– сказав він.

Крім того, Вадим Лях попросив місцевих мешканців зберігати спокій. Також надзвичайно важливо не публікувати ані фото, ані відео з місць ворожих обстрілів.

Звернення Вадима Ляха від 11 травня: дивіться відео

Окупанти вже гатили по Слов'янську

Зауважимо, що 9 травня окупанти влучили в центр Слов'янська. Тоді про "приліт" розповів теж Вадим Лях. Він зауважив, що це своєрідне привітання з Днем перемоги від Росії.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожих атак по Донецькій області 9 травня загинуло 3 людей, ще 3 – поранені. Окупанти обстрілювали як Краматорський район, так і Бахмутських. А головною мішенню російських військових були саме мирні мешканці.

Що стосується окупованих територій Донбасу, то звідти вже відправили 500 мобілізованих бійців. Вони воюватимуть у складі російської армії з нашими військовими. На цей крок країна-агресорка пішла, щоб завадити ЗСУ просування вглиб.

А ще російські військові змушують вихователів дитячих садочків Донецька перебиратися до Маріуполя. Мовляв, місцевому населенню окупанти не довіряють, а ще в місті не вистачає кадрів. І не тільки їх, але окупанти продовжують прикидатися, що Маріуполь не знищеній, і що все в ньому гаразд, за винятком незначних незручностей.

Тим часом ще одне зруйноване місто окупанти хочуть показати "звільненим". Мовиться про Волноваху, яка на 90% перетворилася на руїни. Але це не заважає пропагандистській машині діяти. Загарбники зняли цинічний сюжет. У ньому розповідають про "відновлення навчального процесу". І задля яскравої телевізійної картинки дітей привезли до руїн школи. І це все при тому, що місто спорожніло: від початку війни з 25 тисяч людей у ньому залишилося усього 3.

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