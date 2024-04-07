Росіяни можуть втратити багато техніки на 2 напрямках: огляд фронту від Світана
Упродовж декількох днів ЗСУ знищили шалену кількість ворожої техніки під Авдіївкою. Загалом противник продовжить активно втрачати танки на 2 напрямках на Сході.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що нам потрібно тримати темп знищення техніки окупантів.
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Найгарячіші точки на Сході
Світан зазначив, що росіяни почали використовувати техніку на Донеччині як ударну силу, оскільки вже декілька тижнів там гарна погода й підсох ґрунт. Її окупанти накопичили ще торік, тому що тоді застосовували "м'ясні штурми".
За його словами, там, де загарбники виводять техніку, – це важливі для них напрямки й на весь весняно-літній період. І таких напрямків 2: Донецький, куди можна віднести Авдіївку та Мар'їнку в бік Курахового й Карлівки, та Бахмутський – у бік Часового Яру.
Саме на цих 2 плацдармах росіяни можуть втратити велику кількість своєї техніки та особового складу,
– сказав полковник запасу.
Він додав, що загарбники постійно там рухатимуться. Тож нам не потрібно сповільнювати темп знищення техніки й особового складу, щоб не дати можливості ворогу накопичити сили й засоби для наступальних дій в осінньо-зимовий період.
Де росіяни опинилися у пастці
Полковник запасу зауважив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку наші воїни почали тиснути на окупантів. Наші лінії оборони там зручні й для оборони, і для наступальних дій.
Росіяни там, як у капкані,
– заявив Світан.
Він пояснив, що через особливість місцевості там небагато місць, де можуть пройти танки. І всіх їх ми взяли під контроль.
Натомість, наголосив він, один із найнебезпечніших для нас напрямків – Часів Яр. І нам потрібно не втратити його, адже це призведе до обвалення фронту на цій ділянці до рівня Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.
Ситуація на фронті: останні новини
- Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Сході та Півдні. Зокрема, противник активно йде у штурми на Новопавлівському напрямку, наші воїни стримують його.
- Противник не полишає спроб окупувати Часів Яр на Донеччині. Але трапляється, що російські військові вже вкотре накривають вогнем своїх же. Так окупанти самі собі завдають втрат.
- Також загарбники всіма силами й засобами намагаються відновити втрачені позиції, захопити Роботине в Запорізькій області. Для цього росіяни використовують, зокрема й броньовану техніку. Нашим бійцям доводиться цілодобово відбивати ворожі штурми.