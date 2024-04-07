Росіяни можуть втратити багато техніки на 2 напрямках: огляд фронту від Світана

Упродовж декількох днів ЗСУ знищили шалену кількість ворожої техніки під Авдіївкою. Загалом противник продовжить активно втрачати танки на 2 напрямках на Сході.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що нам потрібно тримати темп знищення техніки окупантів.

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Найгарячіші точки на Сході

Світан зазначив, що росіяни почали використовувати техніку на Донеччині як ударну силу, оскільки вже декілька тижнів там гарна погода й підсох ґрунт. Її окупанти накопичили ще торік, тому що тоді застосовували "м'ясні штурми".

За його словами, там, де загарбники виводять техніку, – це важливі для них напрямки й на весь весняно-літній період. І таких напрямків 2: Донецький, куди можна віднести Авдіївку та Мар'їнку в бік Курахового й Карлівки, та Бахмутський – у бік Часового Яру.

Саме на цих 2 плацдармах росіяни можуть втратити велику кількість своєї техніки та особового складу,

– сказав полковник запасу.

Він додав, що загарбники постійно там рухатимуться. Тож нам не потрібно сповільнювати темп знищення техніки й особового складу, щоб не дати можливості ворогу накопичити сили й засоби для наступальних дій в осінньо-зимовий період.

Де росіяни опинилися у пастці

Полковник запасу зауважив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку наші воїни почали тиснути на окупантів. Наші лінії оборони там зручні й для оборони, і для наступальних дій.

Росіяни там, як у капкані,

– заявив Світан.

Він пояснив, що через особливість місцевості там небагато місць, де можуть пройти танки. І всіх їх ми взяли під контроль.

Натомість, наголосив він, один із найнебезпечніших для нас напрямків – Часів Яр. І нам потрібно не втратити його, адже це призведе до обвалення фронту на цій ділянці до рівня Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.

Ситуація на фронті: останні новини

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Сході та Півдні. Зокрема, противник активно йде у штурми на Новопавлівському напрямку, наші воїни стримують його.

Противник не полишає спроб окупувати Часів Яр на Донеччині. Але трапляється, що російські військові вже вкотре накривають вогнем своїх же. Так окупанти самі собі завдають втрат.

Також загарбники всіма силами й засобами намагаються відновити втрачені позиції, захопити Роботине в Запорізькій області. Для цього росіяни використовують, зокрема й броньовану техніку. Нашим бійцям доводиться цілодобово відбивати ворожі штурми.

