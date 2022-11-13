Путін просить миру, – Яковенко розповів, як втрата Херсона вплинула на Кремль

Втрата Херсона сильно похитнула Кремль, а найбільше – Путіна. Зокрема й через це він не поїхав на саміт G20, залишивши Росію єдиним членом "двадцятки" без голови держави на зустрічі. Путін просто немає що сказати світові.

Голови не полетять

Крім того, у Кремля і Путіна після втрати Херсона залишився вкрай невеликий вибір політичних рішень, які можна прийняти у відповідь. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

До теми Його принизили, – Чичваркін розповів, як на Путіна впливають невдачі на фронті

За його словами, як одне з таких рішень напрошується відставка Шойгу, тому що саме міністр оборони зараз є одним із найненависніших людей у Росії. Але Путін цього не зробить, бо Шойгу фактично не має жодного стосунку до армії, а є ординарцем Путіна у якихось дорученнях.

Відставка начальника російського генштабу Герасимова також малоймовірна, хоч спроба зробити винним саме генштаб є очевидною. Річ у тім, що що суперечитиме загальноприйнятій риториці про те, що "нічого не сталося, все добре, все йде за планом".

Путін намагається врятуватися

Натомість деякі зміни вже відбулися – Путін дуже жалібним голосом сказав, що настав час налагоджувати повноцінну, повномасштабну взаємодію з "українськими партнерами".

Розумієте, ви, виявляється, партнери для Путіна. Ті, кого він убивав упродовж попередніх 8 років і зараз масово вбиває упродовж 8 місяців масово вбиває, десятки тисяч убитих людей, знищені українські міста – це все "партнерські відносини",

– підкреслив Яковенко.

Він додав, що, як виявилося, Путін просить миру і думає, як йому врятувати своє життя. І саме це є головною зміною, яка відбулася.

Російський диктатор розуміє, що Херсон – це поворотний пункт війни, що шансів на перехоплення стратегічної ініціативи у російської армії немає, а після звільнення Херсона будуть й інші вагомі події.

"Уся ця історія з війною, яку Путін влаштував 24 лютого, впаде як картковий будиночок, і Путін, розуміючи це, вже зараз посилено просить миру, намагається мобілізувати всі ресурси та всі переговорні майданчики", – зауважив Яковенко.

Однак у відповідь президент-терорист отримує лише ультиматум про повну та беззастережну капітуляцію. Хоч Путін і пробує "торгуватися", але загалом він вже мало що може запропонувати світові. Тобто його основна відповідь –спроби домовитися та попросити, щоб його не вбивали.

Які активи є у Путіна

На думку Яковенка, єдиним активом Путіна, який він отримав чи зберіг після втрати Херсона, є Суровікін. До його призначення між армією та Путіним був серйозний розкол, а Суровікін, як вірний пес, зараз виконує функцію містка між президентом та військовими.

"Думаю, що це удача для Путіна. Попри всю військову бездарність, його слухняність, вірність і здатність брати на себе весь удар від поразки, а Суровікін саме так і зробив, це якийсь місток між Путіним та армією, бо до цього була така серйозна тріщина", – підсумував опозиціонер.

Яковенко про вплив втрати Херсона на Путіна та Кремль: дивіться відео

Контрнаступ на Херсон: що відомо