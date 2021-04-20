Росія ввела обмеження на польоти над частинами Криму і Чорного моря

Росія ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму та Чорного моря. Вони діятимуть з 20 по 24 квітня.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Росіяни оголосили, що цей район тимчасово небезпечний для польотів повітряних суден. Про це свідчить міжнародне повідомлення для пілотів (NOTAM).
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Під обмеженнями:
- повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії);
- прилеглі до південного берега Криму територіальні води;
- частина міжнародних вод Чорного моря.
Зауважимо, що мовиться про обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів.
Напередодні Росія залучила до навчань над акваторією Чорного моря понад 50 літаків – мовиться про бомбардувальники, винищувачі та штурмовики.
Росія закриває й акваторію Чорного моря
Раніше Росія оголосила, що з 19 квітня до 19 жовтня закриває частину акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн.
Кремль такий крок традиційно пояснює "військовими навчаннями". У МЗС України наголосили, що Росія грубо порушує права на свободу судноплавства.
У США стурбовані діями Росії у Чорному мору. Там вважають, що це чергова неспровокована ескалація поточної кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України.Зверніть увагу! Росія продовжує стягувати техніку в окупований Крим. На Керченському півострові держава-агресорка звела величезний військовий табір.