Росія, ймовірно, вдаватиметься до ще більш невибіркових артилерійських бомбардувань, – розвідка

Війська Росії можуть збільшити кількість невибіркових артилерійських обстрілів у війні проти України. Окупанти прагнуть збільшити темп наступу на Донбасі.

Росіяни не можуть виявити ціль та бояться ризикувати авіацією

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку. Там заявили, що найближчими тижнями Росія, швидше за все, продовжить значною мірою покладатися на масовані артилерійські удари.

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Як наголосили у розвідці Великої Британії, ціль збройних сил Росії – набрати обертів у своєму наступі на Донбасі.

Також у британській розвідці пояснили, чому війська Росії вдалися до невибіркових артилерійських обстрілів, назвавши дві причини.

Ймовірно, російські окупанти вдалися до більшого використання артобстрілів через обмежені можливості виявлення цілей, а також через небажання ризикувати регулярними польотами бойових літаків за межі своїх власних ліній фронту.

Британські розвідники зазначили, що Росія демонструє готовність використовувати артилерію проти населених пунктів із мінімальною вибірковістю та пропорційністю.

Для прикладу розвідники навели Чернігівську область, де ворожі обстріли пошкодили або зруйновали близько 3 500 будівель. Повідомляється, що 80% таких будівель – житлові.

Яка ситуація на Донбасі

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