За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів, – Зеленський

Ракетний і дроновий терор з боку Росії не вщухає. Лиш за останні 5 діб ворог атакував Україну щонайменше п'ятьма сотнями ракет і дронів-камікадзе.

На цьому наголосив 2 січня Володимир Зеленський, спілкуючись з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком. У телефонній розмові лідери обговорили посилення української ППО.

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Росія продовжує терор

Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він також висловив подяку за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії у міцність української ППО. Зокрема, йдеться про радари, передові протидронові системи, а також ракети. Крім того, президент і прем'єр обговорили продовження оборонної співпраці. Вона буде з наголосом на подальше посилення ППО, а також далекобійних можливостей Збройних Сил України. А ще у забезпеченні інших нагальних потреб нашої держави як в озброєнні, так і боєприпасах.

Глава держави також додав, що відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України у межах вільнюської декларації країн "Великої сімки". Володимир Зеленський підкреслив, що її мають якомога швидше фіналізувати. Власне, вони доручили командам зробити це.

Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру,

– додав президент.

2 січня знищили 72 повітряні цілі