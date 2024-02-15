Почнуться певні процеси в Росії: Кремль має 3 причини для паузи у війні

Дедалі частіше з боку Росії лунають заяви, що буцім вона готова взяти "паузу" у війні. На це впливають 3 фактори: майбутня мобілізація, економічний фактор та Дональд Трамп.

У країні-агресорці вже почалися протести, зростають ціни й тривають дискусії щодо майбутнього президента США. Детальніше 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

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Майбутня мобілізація

У Кремлі відчувають, що мобілізація після виборів Владіміра Путіна не злетить, тому що відбувається справжній антивоєнний протест серед прихильників російського президента, які хочуть повернути своїх чоловіків додому.

Мітинги почалися так пізно, бо мобілізація лише через 2 роки торкнулася сімей, яким не байдуже на своїх чоловіків. Спочатку на війну відправляли маргіналів, бідняків та зеків. Хоч комусь їх і було шкода, але ніхто не мав розуміння, як цю жалість промовити вголос.

Після осінньої мобілізації у Росії виник рух жінок , які виступають проти відправлення їхніх чоловіків на війну в Україну. Спочатку дружини не критикували Путіна та його позицію, однак після ігнорування вони не бояться висловлювати незгоду з Кремлем та у радикальній формі вимагають демобілізації.

Зараз на фронт відправляють чоловіків з великих міст, де є нормальні дружини, які хочуть не 12 мільйонів рублів за трупа, а щоб батько був живий та виховував своїх дітей.

У них є відчуття, що після березня вони не зможуть набрати мобілізованих,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Економічний фактор

Редактор The Insider наголосив, що у Росії прекрасно працюють санкції. А хто стверджує інакше – сподівається, що їх просто скасують. У країні-агресорці дедалі гірше продається нафта та дедалі більше зростають ціни.

Також тимчасово перестав працювати російський НПЗ "Лукойл" у Волгограді, по якому завдали ударів дрони СБУ.

Нафтопереробний завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також паливо для кораблів. Вдалося пошкодити цінне обладнання – помпову станцію

Від постачань цього заводу залежить велика кількість палива для легкових автомобілів, а замінити його нічим.

Щоб його відремонтувати, потрібно привезти німецьку установку. Це означає, що на весь світ потрібно показати "німці санкції порушують", а інший варіант не підходить,

– наголосив Тимур Олевський.

Невизначеність щодо Трампа

Росіяни думають, що з президентством Дональда Трампа, він забере гроші в НАТО та віддасть Україну Росії. Цілком реально, що команда політика не хоче перемоги Путіна, вони прагнуть перемоги Трампа.

Водночас для експрезидента США перемога не в тому, аби кремлівський очільник захопив Україну, а в тому, щоб республіканці та він залишалися при владі в Америці найближчих 8 років.

Саме тому Дональд Трамп заявляв, що зможе "дуже швидко" закінчити війну, бо "чудово ладнає з Путіним".

Ці заяви про "перемовини" лунають, бо вони сподіваються, що Трамп їх прикриє. А поки буде хаос вони зможуть знову до чогось підготуватися. Фактор Трампа набагато складніший, ніж обговорення на рівні пропаганди,

– резюмував Олевський.

Проблеми росіян через війну в Україні