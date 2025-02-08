Росія може продовжувати війну лише завдяки підтримці Китаю, який надає їй допомогу після кожного нового пакету санкцій. Саме тому китайський лідер Сі Цзіньпін має можливість одним телефонним дзвінком припинити конфлікт.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зазначивши, що Китай вже фактично поглинув Росію, і вона стала частиною китайського світу.

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Росія повністю залежна від Китаю

За словами Артура Харитонова, Китай може завершити війну одним телефонним дзвінком. Пекін є вирішальним фактором у російсько-українській війні, і його вплив на російську економіку, фінанси, збройні сили та державу загалом є критичним.

Щойно припиняться китайські постачання, Росія не зможе вести війну,

– наголосив він.

Зараз Росія тримається "на плаву" лише завдяки підтримці Китаю, який надає всебічну допомогу після кожного раунду міжнародних санкцій.

Кремль прагне не лише війни в Європі. Харитонов також застеріг, що Кремль має амбіції щодо Південної Кореї, Японії та Тайваню, адже Росія може стати учасником війни за участю Китаю.

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Як Сі Цзіньпін впливає на Путіна

Китай вже фактично поглинув Росію, і вона стала частиною китайської сфери впливу. Харитонов зазначає, що Сі Цзіньпін, ймовірно, не зупинить своїх відносин із Путіним, оскільки це його ідеологічний вибір. Він має спільні з Путіним амбіції, але у набагато більших масштабах.

Сі хворіє тими самими хворобами, що й Путін, тільки в значно ширших форматах,

– підкреслив Артур Харитонов.

Китайський лідер неодноразово заявляв, що його мета – відновити китайську справедливість та СРСР до кордонів Варшавського пакту. Він прагне світового домінування та свято вірить в концепт Піднебесної.

Зауважимо! Виконавчий директор Ради економічної безпеки України Денис Гутик розповів, що Росія закупила комплектування та витратні матеріали для свого ВПК на 18,2 мільярда доларів, і не лише в Китаю.

Нагадаємо, що під час кривавої Олімпіади в Пекіні Сі Цзіньпін верифікував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, оголосивши безлімітну дружбу з Кремлем і фактично надаючи повну підтримку у війні.