Росія масово залучає до бойових дій строковиків: в Атеш розсекретили, чому саме

Російські збройні сили масово залучають до бойових дій в Україні солдатів строкової служби. Зокрема, з Бєлгородської області.

Про це повідомив військовий рух Атеш. Також розсекретив, чому окупанти залучають строковиків.

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Чому окупанти масово залучають строковиків

Збройні сили Росії масово залучають солдатів термінової служби з Білгородської області у бойових діях, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу.

В Атеш зазначили, що строковики були помічені під час захоплення населеного пункту Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.

Окрім участі у наступальних операціях, строковики також часто використовуються для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій. Таке використання пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних та технічних ролях на передовій,

– підкреслили в русі.

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В Атеш заявили, що гарантують життя кожному російському строковику. Зв'яжіться з координатором для організації комунікації @ ruslan_atesh_ua

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Частина окупантів відмовилися атакувати Харківщину

До речі, напередодні один з агентів Атеш, який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу збройних сил Росії, повідомив, що один з ворожих підрозділів навідріз відмовився іти на штурм в Харківській області.

Все через те, що солдати були свідками невдалих російських диверсійно-розвідувальних операцій, а також добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні.

"Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом). Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", – наголосили в Атеш.

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