У росіян їх небагато: для чого ворог застосував міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру

Росіяни вранці 21 листопада запустили по Дніпру з Астраханської області міжконтинентальну балістичну ракету, імовірно, "Рубеж". Це могла бути й репетиція ядерного удару.

Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, сказав 24 Каналу, що Росія теоретично може бути готова на все, зокрема, і завдати ядерного удару. Проте ця атака мала на меті насамперед залякати українців.

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Можливо це була реакція росіян

Тимочко зауважив, що імовірно, це був демонстративний удар або реакції на дозвіл з боку США завдавати ударів вглиб Росії ракетами ATACMS і Storm Shadow / SCALP-EG.

Водночас російські пуски ракет середнього радіуса дії – "Калібрів", "Іскандерів", Х-22, Х-101 тощо у кількості понад сотні, а також приблизно такої ж кількості безпілотників, не досягли масованого результату,

– наголосив він.

Однак коли прилетіло близько 20 ракет ATACMS і Storm Shadow у Курську область, це призвело до величезних руйнувань і втрат. Був підірваний не просто командний центр, а завданий удар по одній з резиденцій Владіміра Путіна.

З відео, на якому зафіксовані наслідки атаки, видно, що на місці удару були стовпи диму. Це свідчить про потрапляння та пробивання того, що хотіли, і займання палива, пластику чи боєкомплекту,

– пояснив голова ради резервістів Сухопутних військ.

Щодо застосування по Дніпру міжконтинентальної балістичної ракети, то це, на думку Тимочко, більше акт залякування.

Багато хто буде ламати списи, що це за ракета. Але якщо враховувати, що таких ракет як "Тополь" у росіян найбільше і вони є уніфікованими щодо способів базування, то це могла бути вона. Або ракета "Ярс", яку Росія вже поставила в стрій на заміну старішим моделям. Можливо, це було зроблено для показухи,

– припустив Тимочко.

Проте, як зазначив він, таких міжконтинентальних балістичних ракет у Росії небагато – у кількості до 400 одиниць. Одна така ракета може нести від однієї до декілька боєголовок. Вона більше призначена для несення ядерного потенціалу. Також ці ракети дуже дорогі у виробництві та експлуатації.

Тому, якщо росіяни завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою без прямого цільового призначення – не здійснивши ядерного удару, – це більше акт залякування,

– підкреслив Іван Тимочко.

Нагадаємо, що Росія вранці 21 листопада вдарила по Дніпру, імовірно, вперше застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж". Вона має дуже велику швидкість та потужну ударну силу, що еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М". "Рубеж" також є потенційним носієм ядерного заряду.

Росіяни могли запустити цю ракету з випробувального полігону Капустин Яр в Астраханській області.