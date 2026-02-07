Росія запустила понад 400 дронів і 40 ракет: Зеленський розповів, що було основною ціллю атаки

Цієї ночі вороги атакували ракетами та дронами, щоб тиснути на Україну холодом. Російська армія пошкодила різні об'єкти у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Скільки дроні та ракет летіло на Україну 7 лютого?

Фахівці проводять рятувальні та ремонтні роботи після масованої атаки на Україну. Ворог вдарив дронами та ракетами по Україні вночі та зранку, основною ціллю росіян стали енергомережа, об'єкти генерації та розподільчі підстанції. Загалом понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів вдарили по українських регіонах.

Так, за словами Володимира Зеленського, з ночі фіксують пошкодження в Рівному, де ворог вгатив по багатоповерхівці.

Водночас у Ладижині на Вінниччині дрони пошкодили фасад адмінкорпусу аграрного коледжу. Окупанти також вдарили по Київщині та Харківщині. Бійці ППО протягом ночі та ранку працювали проти ворожих цілей.

Наслідки атаки по різних регіонах України 7 лютого / Фото ДСНС

Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини,

– заявив президент України.

Зеленський додав, що для ефективної боротьби проти російської армії Україна потребує більше систем Patriot, NASAMS та інших. Це необхідно, аби пережити залишок зими без страшних наслідків. Український лідер дякує партнерам, які продовжують підтримувати нашу безпеку та захист.

Що кажуть в Повітряних Силах про масовану атаку?

Ворог здійснив комбінований напад на Україну, застосувавши ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування. У Повітряних Силах ЗСУ підрахували, що російська армія запустила 447 засобів повітряного нападу, зокрема:

дві ракети "Циркон" з Криму;

21 крилату ракету Х-101 з акваторії Каспійського моря;

16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;

408 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, аеродрому у Гвардійському та з Донецька.

Серед всіх цілей було близько 250 "Шахедів". Ворог бив по Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та Вінниччині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. ППО збила 406 цілей:

14 крилатих ракет Х-101;

10 крилатих ракет "Калібр";

382 ворожих БпЛА різних типів.

Влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА сталося на 19 локаціях. Уламки дронів упали в трьох місцях.



Як відпрацювала ППО 7 лютого / Інфографіка Повітряних Сил

Де лунали вибухи через російську атаку?