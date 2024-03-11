Крилата мініракета, – Жданов пояснив загрози від модернізованих ФАБів

Російські окупанти почали використовувати фугасні авіабомби ФАБ-1500. Це дуже потужні КАБ. З цих авіабомб ворог створив фактично крилату мініракету.

Україна сьогодні фактично не має засобів боротьби з ФАБ-1500, але може боротися з їхніми носіями. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов.

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"Росіяни фактично створили таку крилату мініракету з цієї бомби. Вони беруть стару радянську авіабомбу, яка була випущена ще за часів Радянського Союзу", – підкреслив військовий експерт.

Потужність ФАБ-1500

Олег Жданов зазначив, що раніше окупанти чіпляли на радянську авіабомбу блок, який забезпечував керування і планування цієї бомби з GPS-навігацією. Сьогодні ж вони розробили корпус, який встановлюють у цю авіабомбу. На цьому корпусі вже є все обладнання, щоб ця авіабомба була керована і планувала від точки скидання до цілі з тією ж дальністю.

Вони дісталися вже до запасів півторатонних бомб, 1500 кілограмів. До цього вони застосовували ФАБ-250 і ФАБ-500. Для нас це величезна проблема. Тому що сьогодні немає засобів боротьби з цими бомбами. Тут єдиний спосіб – боротися з їхніми носіями, самими літаками,

– пояснив він.

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