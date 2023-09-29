Сподіваються на диво: чому в Росії заговорили про війну до 2025 року

У теперішніх обставинах Росія не може виграти війну проти України. Саме тому країна-агресорка прагне затягнути так звану "СВО" принаймні до 2025 року.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що, затягуючи війну, окупанти сподіваються на диво.

До теми Можливості зовсім інші, ніж до 24 лютого: в ОП пояснили наміри Росії вести війну до 2025 року

"Затягування до 2024 року – це вже реальність. Якщо не станеться нічого зовсім неочікуваного, то вже ніхто не припускає, що війна цього року завершиться. Розрахунок на те, що вона переповзе на 2025 рік, – у цьому і є надія Путіна", – пояснив Яковенко.

На що розраховує Росія, затягуючи війну: дивіться відео 24 Каналу

Що станеться 2025 року

Як відомо, саме 2025 року відбудуться вибори в США. Росія розраховує на перемогу фаната Путіна – Дональда Трампа, сподіваючись, що тоді Україна втратить підтримку Вашингтона.

Однак навіть у разі перемоги Трампа США не припинять допомагати нашій країні. Тамтешній президент не може сам ухвалити таке рішення, бо залежний від Конгресу.

Крім того, Трамп є доволі непередбачуваною особою – він може ініціювати збільшення допомоги Києву з популістських міркувань.

Росія намагається затягнути війну: останні новини