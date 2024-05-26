Росія завдала комбінованого удару по Україні: скільки цілей вдалося збити
Джерело:Микола Олещук
Російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Власне, загарбники випускали дрони та ракети по різних областях. Водночас протиповітряна оборона – не дрімала.
Командувач Повітряних сил заявив, що у ніч на 26 травня окупанти застосували 12 ракет різних типів, а також понад три десятки дронів. За словами Миколи Олещука, усі безпілотники вдалось збити, і майже усі ракети були ліквідовані.
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Робота ППО під час атаки по Україні
Власне, вдалось знищити 12 із 14 ракет. Загарбники випустили такі цілі по нашій державі:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К – аж з Тамбовської області.
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС – зі Саратовської області.
Водночас 31 ударний безпілотник Shahed-131/136 росіяни випустили з Приморсько-Ахтарська, Єйська та мису Чауда в окупованому Криму. Усі дрони вдалось ліквідувати українським Повітряним силам, що є чудовим результатом.
Дякую усім, хто сьогодні вночі (26 травня 2024 року – 24 Канал) забезпечив цей результат. Разом – до перемоги!
– констатував командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Наші захисники знищували повітряні цілі у таких регіонах:
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Дніпропетровська область;
- Полтавська область;
- Запорізька область;
- Хмельницька область;
- Кіровоградська область;
- Вінницька область;
- Чернігівська область.
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Під прицілом ворога було, зокрема, місто Старокостянтинів у Хмельницькій області, де розташований військовий аеродром. Повітряні сили вночі писали, що ракети та дрони летять у бік цього населеного пункту.
Крім того, повітряні цілі фіксували – у бік Львівщини, але згодом відповідні 2 ракети зникли з радарів.
Унаслідок атаки російських дронів зазнав ураження також і житловий будинок у Вінницькій області. В обласній військовій адміністрації писали про 3 потерпілих, у яких легкий ступінь тяжкості поранень. Усі постраждалі відмовилися від госпіталізації.