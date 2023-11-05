Руїни, що були освітнім закладом: моторошні кадри школи, яку Росія знищила на Херсонщині

Російські військові протягом 4 – 5 листопада атакували Херсон та область. Окупанти обстріляли школу та житловий квартал.

Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на школу у Дар'ївській громаді. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

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Росіяни знищили школу

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав кадри знищеної школи. На відео – руїни, що донедавна були освітнім закладом.

Наслідки обстрілу школи на Херсонщині: дивіться відео

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що, окрім школи, у Дар'ївській громаді пошкоджено 6 приватних будинків. Місцеві мешканці почали ремонтувати пошкоджені будівлі.



Наслідки російського обстрілу / Фото із соцмереж глави МВС

У Силах оборони Півдня повідомили, що за минулу добу противник завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини.

За минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням близько 460 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів.

По місту Херсон ворог вдарив 4 рази.

Також ввечері 4 листопада росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Окупанти били поруч з продуктовою крамницею.

Обстріл обірвав життя 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, зазнавши смертельних травм.

У стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна херсонка. Уламками ворожого снаряду їй поранило обличчя, грудну клітку та ногу.

Наслідки обстрілу житлового кварталу Херсона: дивіться відео

Додамо, що 4 листопада під вогнем росіян був Корабельний район міста.

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