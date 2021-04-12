Коли Росія завершить перекидати війська до кордону України: дані розвідки

Росія стягнула до кордону України та анексованого Криму вже 16 батальйонно-тактичних груп. Українська розвідка повідомляє, що Кремль перекидатиме та накопичуватиме свої війська біля кордонів до кінця квітня.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, що Росія припинить перекидати війська до наших кордонів до кінця місяця.

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Чого чекати від Росії

За даними розвідка, Росія почала переміщувати свої війська з віддалених регіонів "до суміжних з Україною районів" з 18 березня.

За наявною інформацією, перекидання визначених підрозділів має завершитися до кінця квітня,

– йдеться у відповіді Головного управління розвідки.

До того ж розвідка повідомила, що до кордонів України та в тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та повітрянодесантних військ Росії.

За розрахунками BBC, йдеться про 11 – 14 тисяч російських військових.

Основними місцями збору обрали військові полігони "Погоново" (Воронезька область), "Клинці" (Брянська область), "Опук" та "Ангарський" (обидва – тимчасово окупований Крим),

– зазначає розвідка.

У Міністерстві оборони України додають, що Росія перекидає війська залізницею. При цьому країна-окупант намагається приховати, які саме підрозділи переміщує. Тому вона перекидає техніку вночі, зафарбовує тактичні знаки і номери на бронетехніці.

Однак в розвідці кажуть, що вже встановили всі російські частини і підрозділи, які прибули до кордонів України.

Що цьому передувало

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України.

1 квітня українська розвідка повідомляла, що Росія завершує підготовку провокацій. Їхня мета – розширити військову присутність на Донбасі та просунутися вглиб нашої країни.

2 квітня США запевнили, що підтримають Україну.

8 квітня міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team виявила польовий військовий табір Росії біля українського кордону.

10 квітня в ОБСЄ повідомили, що Росія стягує танки на Донеччину.

ЄС звернувся до Росії та закликав утриматись від кроків, що призведуть до ескалації конфлікту.

Речниця президента України Юлія Мендель в ефірі каналу " Дом " говорила, що Росія зосередила більше 40 тисяч військових біля східних кордонів Україні і стільки ж – в Криму.



Росія стягує війська до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу