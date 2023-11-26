"Масована атака дронів" і причетність ГУР: що відбувалось в окупантів 26 листопада

У Росії ледь не всю ніч було тривожно через невідомі дрони, які атакували різні регіони Росії. Зокрема, мер Москви посеред ночі заявив про нібито "спробу масованої атаки безпілотників".

Сєргєй Собянін заявив, що нібито їхня ППО "збила" дрони в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі. Мовляв, безпілотники летіли на Москву.

Дивіться також Тривожна ніч для окупантів: майже половина Донецька та Маріуполь – без світла

Що відомо про неспокійну ніч та тривожний ранок 26 листопада в країні-терористці – читайте у тексті 24 Каналу.

Що заявили росіяни про атаку дронами

Мер Москви заявив орієнтовно о 3:25, що нібито російська ППО "знищила" декілька БпЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях.

У росіян традиційно ніхто не поранився та немає руйнування. Попри це, вороги таки не були такі впевнені у своїй безпеці й закривали два московські аеропорти – Внуково та Домодєдово.

Окрім того, російське міноборони ледь не всю ніч "звітувало" про те, як вони "успішно" нібито збивають невідомі дрони. Зокрема:

спочатку заявили про "знищення" 11 безпілотників над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями;

вдосвіта нібито "збили" ще 9 дронів на території Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей;

потім вранці ще чотири – над Брянською, Смоленською та Тульською областями;

вже під обід окупанти заявили про нібито збиття двох ракет над акваторією Азовського моря.

Ворогам було тривожно в Тулі, де дрон поцілив у будинок

Гучно та тривожно росіянам в Тулі було як вночі, так і вранці 26 листопада. Зокрема, пропагандисти написали, що там дрон втратив управління після успішної роботи ППО та врізався у житлову багатоповерхівку.

Російські телеграм-канали бідкались, що нібито дрон влетів у квартиру на 12 поверсі.

Росіяни показали багатоповерхівку в Тулі: дивіться відео

За даними росЗМІ постраждав один громадянин – у нього легке різане поранення стопи. Усіх мешканців будинку розмістили у дитячому садку та готелях.

Пропаганда також повідомляла, що над Тулою вночі збили три безпілотники.

Вже орієнтовно о 8:34 26 листопада атака дронами по Тулі продовжилась. Зокрема, очевидці писали про орієнтовно про 5 звуків вибухів. По них нібито працювала російська ППО, проте Росія завжди про неї говорить – навіть тоді, коли вона безсила (а таке часто буває).

Росіяни бідкались через дрони в Тулі: дивіться відео

Згодом вороги заявили, що нібито збили ще два дрони. Ворожі пропагандисти пішли далі та сказали, що буцімто територію біля ще однієї багатоповерхівки у Тулі оточили після чергової атаки дронів. Однак вороги не повідомляли, що там трапилось.

РосЗМІ заявили, що вони вивчають, які дрони атакували Росію

Пропаганда відразу ж почала думати над "винними" в атаці по Росії. Вороги вирішили вже традиційно звинуватити у всьому Україну та навіть почали писати про те, якими дронам били.

Окупанти спочатку припускали в телеграм-каналах, що мовиться про "крило, що літає". Тобто ці дрони нібито схожі на іранські "Шахеди".

Фахівці зараз з'ясовують, що це за апарат. Поки що відомо, що він не має нічого спільного з UJ-22 та "Бобрами",

– запевняли пропагандисти.

Росіяни вивчають нові безпілотники, якими їх атакували вночі й вранці / Фото з російських телеграм-каналів

У розвідці підтвердили причетність до атаки

Джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки повідомили, що до атаки безпілотниками причетне ГУР МО. Наразі остаточні наслідки щодо атаки невідомі, адже росіяни їх ретельно приховують.

Втім, ця атака показала, якою дійсно є російська система "пе-ве-о", якою пропагандисти так вихваляються.