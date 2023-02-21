Путін оголосив, що Росія зупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Владімір Путін 21 лютого виповз з бункера й озвучив "посланіє". Зокрема, бункерний дід наголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Цей договір підписали у 1991 році у Москві Джордж Буш та Михайло Горбачов. Мовилося про ліміти для сторін боєзарядів, а також – засобів їх доставки.

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Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння,

– заявив Путін.

Окрім того, бункерний дід наголосив, що країна-терористка саме призупиняє участь, а не виходить з договору.

Не обійшлося й без традиційного для Росії брязкання ядерною зброєю. Путін наголосив, що країна-терористка готова до нових випробувань.

Хоча Путін, кашляючи та задихаючись, таки виголосив звернення, зацікавити ним не вдалося навіть кремлівського клоуна Дмітрія Мєдвєда. Під час виступу бункерного діда він боровся зі сном. Однак сон переміг

Загалом Путін не сказав нічого нового. Хоча економіка Росії, за його версією, тільки покращується, на спічрайтера Кремлю грошей забракло. Тези бункерного діда наче змагалися між собою, яка з них – абсурдніша.