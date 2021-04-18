Росія заявила, що висилає 20 чеських дипломатів

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили про видворення 20 чеських дипломатів. Вони мають покинути країну до кінця доби 19 квітня.
Джерело:МЗС Росії
Так Росія відповіла на аналогічний крок щодо своїх дипломатів у Чехії. Там оголосили персонами нон-ґрата 18 російських дипломатів, пов'язаних з військовою розвідкою.
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Відповідну ноту вже вручили Вітезславу Півоньці – чеському послу в Росії. Йому заявили про "рішучий протест у зв'язку з недружнім актом чеської влади".
Чому Чехія видворила російських дипломатів
- 18 російських дипломатів у Чехії підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Вони мають залишити Чехію впродовж 48 годин.
- За версією слідства, російські спецслужби причетні до вибуху на складах боєприпасів в Чехії у 2014 році. Тоді загинули 2 людей.
Як відреагували у Чехії та інших країнах
- Велика Британія висловила підтримку Чехії щодо висилки з країни російських дипломатів. Такий крок схвалили також й в українському МЗС.
- У Празі у ніч на 18 квітня стіни навколо російського посольства облили кетчупом. Правоохоронці вже затримали 7 причетних до інциденту.