Дістали гаубиці часів Другої світової війни: чи допомагає росіянам зброя з КНДР

Росія продовжує зазнавати втрат своєї артилерії. Лище за останню добу було ліквідовано понад 30 артилерійських систем окупантів. А загалом показник втрат артилерії ворога зріс у 3,5 – 4 рази порівняно з весною.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко розповів 24 Каналу, що попри великі втрати, проблем з артилерією загалом у росіян немає. Однак їм не вистачає саме сучасних артсистем.

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Ворог дійсно зазнає серйозних втрат в артилерійських системах, проте він відновлює деяку зброю після ураження.

"Особливі проблеми окупанти мають із самохідною артилерією, яку відновлювати набагато складніше. Артилерію, що буксується, перебуває у десятках тисяч одиниць у них на складах. Зараз вони її дістають, починаючи від сучасних гармат 152 міліметрів і закінчуючи навіть гарматами Д-1 та Д-20, які вироблялися ще під час та після Другої світової війни. Їх окупанти використовують на другорядних напрямках", – наголосив народний депутат.

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Шукають, кого озброїти

Водночас росіяни у разі необхідності можуть розраховувати на підтримку снарядами для артилерії з боку зокрема КНДР.

Ба більше, на деяких напрямках вже перехоплюють розмови між окупантами і з'ясовується, що снаряди з Північної Кореї вже є на фронті.

Однак самі росіяни скаржаться, що боєприпаси з КНДР не підходять по таблицях стрільби до зброї, яку вони мають. І стріляють вони не точно. Росіяни намагаються випрацювати нові таблиці стрільби з метою передати її на фронт, щоб артилеристи розуміли, як стріляти північнокорейською зброєю,

– пояснив Костенко.

Наприклад північнокорейські 122-міліметрові снаряди для "Градів" не підходять до "Градів російських. Проте в цілому зброя з КНДР передається Росії. Це звичайно посилить росіян – зараз вони підлаштуються під цю зброю.

"Резерви вони будуть шукати, підтягувати, діставати старі артсистеми. Озброїти в них ще тривалий час буде чим. Тепер вони будуть шукати, кого озброїти, тому що особовий склад окупантів українські сили вибивають. А мобілізація в них наразі не передбачується. І невідомо, що російська влада буде обіцяти простим людям, щоб вони йшли на контрактну або строкову службу та воювали в Україні", – наголосив Роман Костенко.

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