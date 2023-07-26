Над дронами для Росії може працювати не лише Іран: розвідка відстежує нову інформацію

Росія хизується збільшенням виробництва ударних БпЛА, але не говорить про те, скільки іноземних компонентів використовує в них. Українська розвідка та Збройні Сили збирають докази щодо причетності інших країн до виробництва смертоносних дронів.

Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, збільшенням виробництва дронів Росія намагається переломити хід війни.

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Чи є в "Шахедах" компоненти третіх країн

БпЛА "Шахед", передані Росії Іраном, здебільшого атакують не військові цілі, а цивільну інфраструктуру. Відповідно, країни, причетні до його виробництва, є спонсорами вбивства дітей, жінок та старих.

"Сьогодні можемо констатувати, що в цих безпілотниках "Шахед" можуть бути не лише іранські компоненти, а й компоненти інших країн", – зазначив секретар РНБО.

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Якщо це буде доведено, Україна зробить публічний звіт щодо іноземних компонент іранського безпілотника. Такий крок спонукатиме наших партнерів ефективніше контролювати розповсюдження своїх виробів.

Чому Росія робить ставку на безпілотники

За словами Данілова, українська розвідка знає практично про кожен крок противника щодо виробництва ударних БпЛА. Російська ставка на безпілотники є спробою переломити хід війни нетрадиційним озброєнням.

"Звичайно, за понад 500 днів війни вони зрозуміли, що перемогти нас в такий спосіб вони не можуть. Тому вони роблять висновки зі своїх помилок на першому етапі війни й готують більш серйозні виклики для наших військових", – зазначив Данілов.

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