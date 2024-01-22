Через потужну ППО точність ракет зменшилась на 40%: як Росія змінює тактику обстрілів

Після двох масованих атак по Україні на різдвяні свята росіяни готуються до нових ударів, про це зокрема повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також наголосив, що росіяни будуть змінювати тактику ударів, зважаючи на підсилення протиповітряної оборони України.

В чому саме полягає ця зміна для 24 Каналу пояснив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Розповів також, як на це вплинуло посилення українських засобів РЕБ.

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Як змінюється тактика ворога

За 2 роки повномасштабного вторгнення Україна побудувала дуже потужну ешелоновану систему протиповітряної оборони, імплементувавши туди також засоби радіоелектронної боротьби",

– підкреслив Храпчинський.

Як наслідок, Росія почала помітно змінювати тактику – вдаватися до комбінованих повітряних атак. Тепер окупанти намагаються використовувати разом дрони типу "Шахед", крилаті ракети, гіперзвукові ракети і балістику.

Саме комбінована система ударів по певних регіонах створює навантаження на протиповітряну оборону. Однак українська ППО все ж гідно дає відсіч цим викликам.

Зокрема останнім часом велика кількість ракет не потрапила в ціль і зникла з радарів. Це експерт з авіації пояснив тим, що точність російських ракет зменшилася на 40% через відпрацювання засобів радіоелектронної боротьби.

Що впливає на тактику російських обстрілів