Росія знову обстріляла евакуаційні групи у Херсоні: постраждали поліцейські і 16-річна дівчина

10 червня 2023, 14:04
Читать новость на русском

Джерело:

Національна поліція

Росія знову цинічно цілила в евакуаційні групи на підтоплених територіях Херсона. Цього разу постраждали троє поліцейських та мирні мешканці.

У поліції розповіли, що російські загарбники цинічно цілили в евакуаційні групи. Про обстріл стало відомо орієнтовно о 13:55 10 червня. 

Дивіться також Росіяни обстріляли волонтерів у районі Корабел у Херсоні

Росія знову атакувала Херсон

Російські війська обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та безпілотників,
– заявили у поліції. 

За їхніми даними, внаслідок авіанальоту окупантів є пошкодження у:

  • місті Берислав;
  • селі Зміївка;
  • селі Новоберислав.

Відомо, що там внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджені житлові будинки. 

Окрім того, у селі Тягинка росіяни:

  • тяжко поранили 64-річного місцевого жителя;
  • пошкодили ангари;
  • скинули боєприпаси з дрона і травмували двох поліцейських.

В обласному центрі російські військові вкотре атакували мікрорайон Корабел, звідки триває евакуація місцевих жителів, а також центр міста, поранено 16-річну дівчину та працівника поліції,
– заявили правоохоронці. 

За їхніми даними, у Херсоні пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Там після влучання снарядів виникли пожежі. 

Росія атакувала Херсон / Фото поліції

 

Попередні обстріли Херсона: коротко

  • Росія продовжує цинічно обстрілювати Херсон, попри затоплення, яке виникло через підрив Каховської гідроелектростанції. 
  • Саме тому місцева влада закликала волонтерів з човнами не їхати в обласний центр Херсонщини. Адже у місті постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації. В обласній військові адміністрації запевняли, що станом на ранок 9 червня сил було достатньо, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій. 
  • Буквально вранці 10 червня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що загарбники знову обстріляли Корабельний район Херсона, коли там здійснювалася евакуація. На жаль поранені двоє волонтерів: 52-річний та 25-річний чоловіки, що допомагали місцевим виїздити з підтоплених районів.
  • Перед цим ввечері 9 червня Росія знову таки атакувала Херсон під час евакуації мирних мешканців. Тоді зазнали поранень троє людей, серед яких одна – неповнолітня. 

Автор: Діана Квасневська