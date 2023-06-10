Росія знову обстріляла евакуаційні групи у Херсоні: постраждали поліцейські і 16-річна дівчина

Росія знову цинічно цілила в евакуаційні групи на підтоплених територіях Херсона. Цього разу постраждали троє поліцейських та мирні мешканці.

У поліції розповіли, що російські загарбники цинічно цілили в евакуаційні групи. Про обстріл стало відомо орієнтовно о 13:55 10 червня.

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Росія знову атакувала Херсон

Російські війська обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та безпілотників,

– заявили у поліції.

За їхніми даними, внаслідок авіанальоту окупантів є пошкодження у:

місті Берислав;

селі Зміївка;

селі Новоберислав.

Відомо, що там внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджені житлові будинки.

Окрім того, у селі Тягинка росіяни:

тяжко поранили 64-річного місцевого жителя;

пошкодили ангари;

скинули боєприпаси з дрона і травмували двох поліцейських.

В обласному центрі російські військові вкотре атакували мікрорайон Корабел, звідки триває евакуація місцевих жителів, а також центр міста, поранено 16-річну дівчину та працівника поліції,

– заявили правоохоронці.

За їхніми даними, у Херсоні пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Там після влучання снарядів виникли пожежі.

Росія атакувала Херсон / Фото поліції

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