Росія зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною, – Зеленський
Російські військові буцімто прийшли "визволяти" українців, принісши на ракетах свій так званий "русскій мір". Віроломним вторгненням Росія тільки зруйнувала будь-які зв'язки з Україною.
Україна скасувала безвізовий режим з Росією
Відповідну тезу під час звернення до українців на 114 день російського вторгнення озвучив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
Дізнайтесь більше Візовий режим для Росії та позитивний висновок Єврокомісії, – Зеленський звернувся до українців
Глава держави побачив символізм у тому, що 17 червня Україна скасувала безвізовий режим для Росії та отримала від Європейської комісії позитивний висновок щодо надання нашій країні статусу кандидата у члени ЄС.
"Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Росія зробила все від себе залежне, щоб зруйнувати відносини з Україною.
Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою,
– сказав Зеленський.
Україна отримає статус кандидата у члени ЄС
- 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ідентичну рекомендацію також отримала Молдова.
- На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення країни та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами. Водночас від України очікують впровадження ряду реформ. Їх перелік повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- 16 червня лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії заявили, що підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС. Після цього європейське майбутнє України підтримали Нідерланди та Данія.
- Україні вдалося схилити на свою сторону усіх євроскептиків. Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.
Дізнайтесь більше – звернення Володимира Зеленського на 114 день війни: дивіться відео