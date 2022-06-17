Росія зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною, – Зеленський

Російські військові буцімто прийшли "визволяти" українців, принісши на ракетах свій так званий "русскій мір". Віроломним вторгненням Росія тільки зруйнувала будь-які зв'язки з Україною.

Україна скасувала безвізовий режим з Росією

Відповідну тезу під час звернення до українців на 114 день російського вторгнення озвучив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

Дізнайтесь більше Візовий режим для Росії та позитивний висновок Єврокомісії, – Зеленський звернувся до українців

Глава держави побачив символізм у тому, що 17 червня Україна скасувала безвізовий режим для Росії та отримала від Європейської комісії позитивний висновок щодо надання нашій країні статусу кандидата у члени ЄС.

"Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Росія зробила все від себе залежне, щоб зруйнувати відносини з Україною.

Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою,

– сказав Зеленський.

Україна отримає статус кандидата у члени ЄС

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ідентичну рекомендацію також отримала Молдова.

На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення країни та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами. Водночас від України очікують впровадження ряду реформ. Їх перелік повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

16 червня лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії заявили, що підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС. Після цього європейське майбутнє України підтримали Нідерланди та Данія.

Україні вдалося схилити на свою сторону усіх євроскептиків. Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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