Росія "звільнила" Маріуполь та цинічна брехня про ЗСУ: дайджест фейків доби

7 травня 2022 , 06:08
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Дмитро Медведєв вдався до маніпуляції та заявив про "втрату" Україною державності. Саме так заступник глави радбезу Росії "зрозумів" слова президента Польщі.

Також Москва заявила, що нібито Росія "звільнила" Маріуполь. Відповідну інформацію про фейки Кремля 6 травня зібрали у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. 

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"Втрата державності" та "звільнений" Маріуполь: нові фейки Кремля

Росія двічі 6 травня вдалась до маніпуляцій. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України з'ясували:

  • Кремль хоче погіршити відносини України та Польщі. Саме тому Медвєдєв відреагував на слова польського президента щодо того, що "між Польщею та Україною не має бути кордону", що нібито це "свідчить" "лише одне – втрату Україною державності";
  • російські пропагандисти заявили, що нібито "війська росії звільнили Маріуполь і тепер там налагоджується "мирне" життя, а місцеві жителі "чекають", коли "бойовики" "Азову" здадуться, щоб у місті відновився спокій". 

Також у Кремлі намагаються деморалізувати українських військових. Так цинічні пропагандистські брехуни Росії сказали, що нібито "воєначальники ЗСУ змушують своїх солдатів йти в бій проти російських танків, озброївши їх лише автоматами і одягнувши у браковані бронежилети".

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Автор: Діана Квасневська