Росія – спільниця: Макрон пояснив відповідальність Москви у війні в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію у підірванні правил міжнародного співтовариства.

Про це пише "Інтерфакс".

Окрім того, президент Франції назвав Росію спільницею тих, хто застосував в Сирії хімічну зброю.

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Є резолюція від вересня 2013, яка передбачає використання сили, якщо не дотримується заборона на використання хімічної зброї. Росіяни постійно блокували голосування. Росіяни є спільниками. Вони не використовували хлор, але методично вибудовували недієздатність міжнародної дипломатії,

– пояснив Макрон.

Він також заявив, що удар США, Франції і Великобританії по Сирії був справедливим і відповідав правилам міжнародного співтовариства.

За словами Макрона, він переконав президента США Дональда Трампа не відмовлятися від зобов'язань по Сирії. Проте президент Франції додав, що переконав свого американського колегу у тому, що бити треба було тільки по об’єктах хімічної зброї.