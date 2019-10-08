Росія хоче посадити Київ на прямі переговори з "ватажками" окупованих територій, – експерт

У рамках домовленостей 7 жовтня мало початися розведення військ на Донбасі, проте воно зірвалось через обстріли бойовиків. Експерти наголошують, що Росія спеціально затягує цей процес, адже її основна стратегія – посадити Київ за офіційний стіл переговорів напряму з "ватажками" сепаратистських республік.

Про це розп овів експерт аналітичного центру Kyivstratpro Тарас Семенюк у прямому ефірі 24 каналу.

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Навіщо Україні зустріч в нормандському форматі?

"Нормандський формат потрібен для того, щоб зафіксувати покроковий план реалізації миру на Донбасі. Це те, що хоче Україна, що хочуть Франція та Німеччина і те, що ніби захоче Російська Федерація", – запевнив експерт.

Чому Росія затягує цей процес?

За словами Семенюка, Росія хоче "вимотати" ситуацію, щоб не дати можливості реалізувати цей план дуже швидко. "Адже очевидно, що Росія, відтягуючи реалізацію нормандського формату, переслідує ціль, аби виторгувати якомога більше своїх преференцій", – сказав він.

Але основна фішка в цьому є те, що Росія хоче посадити офіційний Київ на прямі переговори з так званими "ватажками" окупованих республік. І ми це бачимо з дуже чітких повідомлень: якщо відбуваються обстріли, то РФ каже, що "це не ми, це вони, спілкуйтеся з ними". І Росія буде тиснути до кінця,

– заявив Семенюк.

Він пригадав відповідь сепаратистів на те, що Україна підписала формулу Штайнмаєра: "У них була така приблизна реакція: "окей, нарешті Україна стала на коліна, кордон ми не віддамо, війська не виведемо і це крок до того, що ми об’єднаємося з Росією".

Чи піде на це українська влада? Семенюк наголосив, це складне питання, але, на його думку, це було б великою помилкою України.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

Що передбачає формула Штайнмаєра?

1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердив і Президента України Володимир Зеленський. Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно провалилося. Все зірвалось через бойовиків, які вкотре порушуючи режим тиші, обстріляли українські позиції.

Яка суть формули Штайнмаєра?