Росія розширила санкції проти України

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розширив перелік громадян України, щодо яких вводяться економічні санкції. Так, до списку внесено ще 9 осіб – чиновники і депутати міськради Одеси. Ще 2 українців з переліку виключено.

Тож тепер до переліку українців, щодо яких Росія ввела санкції, входять близько 570 осіб. Про це свідчить постанова російського уряду від 16 грудня.

Читайте також: Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Санкції передбачають блокування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на виведення капіталу за межі РФ. Ще під час першого введення санкції у 2018 році Медведєв пояснював, що "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

Кого виключили зі списку санкцій

Представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юлій Іоффе,

гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Кого внесли до санкційного списку

Колишній керівник одеської міліції Володимир Босенко, глава фракції "Довіряй ділам" міської ради Одеси Олег Бриндак, депутат Олександр Іваницький, Олександр Іванов, Андрій Іванов, Валерій Мігалатьєв, Дмитро Танцюра, Олександр Шеремет, Юрій Шумахер.

Санкції проти українських товарів

Російськи уряд ввів заборону на поставки з України до РФ:

кукурудзяного крохмалю,

глюкози,

фруктози,

глюкозно-фруктозних сиропів,

мальтодекстрину і сиропу мальтодекстрину.

Документ вносить зміни до попередньої постанови російського уряду 2018 року. Тоді було заборонено ввезення з України пшениці і меслин (суміш пшениці і жита), солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії, кондитерських виробів і деяких інших категорій продовольчих і непродовольчих товарів.

Водночас у Росії з 2016 року діє ще одна заборона на поставки низки продовольчих товарів з України: м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, риба та рибна продукція, овочі і фрукти, сіль.

За яких умов Росія скасує санкції проти товарів з України

Уряд Росії може прийняти рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше щодо конкретних російських товарів.