Росія розширила санкції проти України
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розширив перелік громадян України, щодо яких вводяться економічні санкції. Так, до списку внесено ще 9 осіб – чиновники і депутати міськради Одеси. Ще 2 українців з переліку виключено.
Тож тепер до переліку українців, щодо яких Росія ввела санкції, входять близько 570 осіб. Про це свідчить постанова російського уряду від 16 грудня.
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Санкції передбачають блокування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на виведення капіталу за межі РФ. Ще під час першого введення санкції у 2018 році Медведєв пояснював, що "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".
Кого виключили зі списку санкцій
- Представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юлій Іоффе,
- гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.
Кого внесли до санкційного списку
- Колишній керівник одеської міліції Володимир Босенко,
- глава фракції "Довіряй ділам" міської ради Одеси Олег Бриндак,
- депутат Олександр Іваницький,
- Олександр Іванов,
- Андрій Іванов,
- Валерій Мігалатьєв,
- Дмитро Танцюра,
- Олександр Шеремет,
- Юрій Шумахер.
Санкції проти українських товарів
Російськи уряд ввів заборону на поставки з України до РФ:
- кукурудзяного крохмалю,
- глюкози,
- фруктози,
- глюкозно-фруктозних сиропів,
- мальтодекстрину і сиропу мальтодекстрину.
Документ вносить зміни до попередньої постанови російського уряду 2018 року. Тоді було заборонено ввезення з України пшениці і меслин (суміш пшениці і жита), солодового пива, соняшникової, сафлорової, бавовняної олії, кондитерських виробів і деяких інших категорій продовольчих і непродовольчих товарів.
Водночас у Росії з 2016 року діє ще одна заборона на поставки низки продовольчих товарів з України: м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, риба та рибна продукція, овочі і фрукти, сіль.
За яких умов Росія скасує санкції проти товарів з України
Уряд Росії може прийняти рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше щодо конкретних російських товарів.