Успішно за ними полюємо, — офіцер розповів, чому росіяни використовують мотоцикли на полі бою

Росіяни на полі бою почали застосовувати нові види транспорту для пересування. Противнику, щоб швидко наблизитись до українських позицій тепер потрібні мотоцикли, проте це не надто безпечний вид транспорту, адже Силам оборони легко вдається їх знищувати.

Офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, що мотоцикли, якими росіяни пересуваються на фронті дуже швидкі. Він додав, що вони таким чином намагаються оминати українську розвідку.

Дивіться також Сам узяв у полон чотирьох окупантів: Сирський розповів унікальну історію про військового ЗСУ

Чи ефективні російські мотоцикли

Сергій Цехоцький зазначив, що російські намагання швидко наближатись на мототехніці до українських позицій на практиці працює погано.

Ми (ЗСУ – 24 Канал) дуже успішно за ними полюємо, навіть є "змагання" – хто перший вразить того чи іншого мотоцикліста,

– сказав він.

Такі рейди мототехніки, за словами офіцера 59 ОМБр, не мають значних результатів на користь противника. Іноді росіянам вдається добратись до деяких оборонних пунктів України, однак як тільки цей об'єкт потрапляє у поле зору розвідки, його одразу знищують.

Втрати ворога

Бійці Служби безпеки України продовжують знищувати противника та його зброю. Згідно з повідомленням СБУ, починаючи з лютого 2022 року, українським військовим вдалося ліквідувати 1006 російських танків, що завдало значних втрат окупаційній армії.

Росія продовжує зазнавати значних втрат флоту, який поступово зменшується. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що українським воїнам вдалося пошкодити 28 ворожих кораблів.

Російські військові здійснили невдалий нічний напад на позиції ЗСУ поблизу Красногорівки. Для наступу вони залучили два танки, один із яких підірвався на міні через відсутність прикриття, а інший був уражений FPV-дроном та касетним боєприпасом з артилерії. У результаті цього було знищено залишки ворожого десанту, який мав завдання штурмувати українські окопи.

Російська армія нещодавно почала використовувати мототехніку для штурму українських позицій. Нова тактика немає значних успіхів, однак у російських волонтерських чатах окупанти продовжують часто звертатись із запитами на легкі транспортні засоби для передової, а саме мотоцикли.