Росіян відстрілювали зі всією злістю, – Цимбалюк назвав найкращий сценарій для Москви

У 2014 році багато росіян гинули на Донбасі через те, що окупували чужу територію. Українці захищали свою землю – так буде і надалі.

Українці і далі стрілятимуть у росіян, якщо ті посміють вторгнутись на нашу територію. Про це в ефірі 24 каналу сказав Роман Цимбалюк.

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Найкращий сценарій для Росії

Він запевнив, що для Росії існує найкращий сценарій у цій ситуації.

Не нападати – це вже гарний сценарій для Росії, це найкращий сценарій для російських мам і дружин,

– запевнив Цимбалюк.

Російські пропагандисти запевняють, що жоден російський солдат не загине – це повна маячня.

"Я так не думаю, 2014 – 2015 роки показали, що росіян відстрілювали і будуть це робити зі всією злістю. І не тому, що вони росіяни, а тому що вони окупанти. Живіть собі вдома і будьте щасливі", – підсумував Цимбалюк.

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Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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