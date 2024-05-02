Їдуть за "халявою": росіяни не розуміють, що їм пора втікати з Криму

Тимчасово окупований Крим досі приваблює деяких росіян як місце для відпочинку. Попри те, що ракетні та дронові атаки там відбуваються із заздрісною частотою, "туристів" приваблюють низькі ціни на житло.

"Героям" так званої "СВО" навіть виділяють безкоштовні путівки у тимчасово окупований Крим. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що росіянам байдуже на небезпеку, якщо можна отримати щось задарма.

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Інстинкт самозбереження відсутній

Через те, що у Криму ледь не щодня лунають вибухи, туди на відпочинок росіяни не поспішають. Тож пропагандисти вирішили хоч низькими цінами заманити туди людей. Подекуди ціни на житло впали до 50%, а для певних категорій громадян відпустка може бути безоплатною.

Водночас не усі бояться відпочивати на Кримському півострові попри небезпеку.

Я дивуюсь, як взагалі це можливо. Багатьох відлякує небезпека, а багатьом – байдуже. Ну але це люди, які живуть в щоденному ризику, бо їх можуть зарізати, збити п'яні водії, чи вони вип'ють якогось спирту й отруяться. А халява – це потужна річ. На "безплатно" злетяться усі,

– наголосила Ольга Романова.

Ймовірно, безплатно свою відпустку у Криму зможуть провести учасники так званої "СВО". Здається, це буде чудова нагода для інших росіян на Кримському півострову познайомитись зі справжніми "героями" їхньої країни.

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