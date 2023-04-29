Чому росіяни активізували ракетні обстріли: військовий експерт пояснив план ворога
Росіяни не можуть досягнути успіху на полі бою, тому обирають тактику терору місцевого населення. Звідси масовані ракетні обстріли, під які нещодавно потрапили Миколаїв, Умань та Дніпро. Такий моральний тиск є складовою інформаційно-психологічної операції ворога, яка у свою чергу входить до інформаційної війни.
Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Ігор Романенко. Він додав, що Росія вже не має тіє кількості вискоточних ракет, і вона їх накопичує для більш ефективного застосування. Утім, їхня кількість значно менша, порівнюючи з попередніми місяцями, коли окупанти застосовували по 50 – 60 ракет.
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Ворожі атаки
Оскільки росіянам не вистачає ракет, вони використовують у своїх атаках ще й два види дронів: камікадзе з баражуючими боєприпасами та ударні БПлА, відзначив військовий експерт. Утім, українські сили ППО успішно знищують більшу частину з них і відбивають удари ворога.
Високі показники ми бачимо на Київщині. Але це ті ракети, які були випущені з повітряних носіїв з напрямку Мурманська. Щодо нанесення ударів з півдня "Калібрами" – ракетами морського спрямування, тут ситуація гірша і тому ми бачимо наслідки, які нещодавно мали в Миколаєві,
– сказав Романенко.
Він додав, так як найближчим часом не передбачається надання Україні винищувачів, то їх треба компенсувати збільшенням систем ППО і нарощувати такі, що мають протиракетні спроможності, наприклад Patriot.
Ігор Романенко про ворожі удари росіян: дивитись відео
Обстріл України росіянами: останні події
- Окупанти 27 квітня завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті влучань боєприпасів та уламків від них постраждали житлові будинки, історична частина міста. Виникли пожежі. Внаслідок влучання по житловому будинку загинула 1 людина та 6 отримали поранення.
- 28 квітня росіяни вдарили ракетами по Умані. Влучили в багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього обвалився під'їзд та виникла пожежа. Станом на 10 ранку 29 квітня відомо про 23 загиблих осіб. 5 з них – діти. Слідчим вдалося ідентифікувати 22 тіла, одна людина вважається безвісти зниклою.
- Того ж дня росіяни вдарили по Дніпру. Загинула 31-річна жінка та її 2-річна дитина. Ще 4 осіб отримали поранення. Одна з постраждалих отримала 40% опіків тіла разом з чоловіком її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.