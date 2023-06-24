Відповідь на наші успішні дії, – Кузан припустив, яка мета росіян на Східному напрямку

Хоч наступ ЗСУ спокійніший, ніж очікувалось, але він має певні успіхи. Про це свідчить, зокрема, спроба російських окупантів перетягнути українські сили на Лиманський напрямок.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, українські захисники не піддаються на ворожі провокації.

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"Активізація росіян на лінії Лиман – Кремінна є відповіддю на наші успішні наступальні дії. Їм конче потрібно перетягнути наші резерви з Півдня на Північ, де вони мають краще забезпечення", – зазначив Кузан.

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Росіяни бояться розширення фронту

Протягом останнього місяця окупанти накопичили в лісах під Кремінною достатню кількість своїх сил. І тепер ворог виманює українські резерви, щоб зав'язати їх у боях на Півночі та знизити їхній темп наступальних дій на Півдні.

"Росіяни бояться розширення лінії фронту – те, що й робить тепер Україна. Але ми не піддаємося та стримуємо ворога в районі Лимана лише тими силами, які й були зосереджені на цьому напрямку", – констатував військовий експерт.

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Ворог продовжує зазнавати невдач на полі бою. Зокрема, стало відомо, що на Куп'янському та Лиманському напрямках українська армія зупинила наступ окупантів.

Аналітики ISW зазначають, що повільніший, ніж очікувалося, темп українських наступальних операцій не є показовим для ширшого наступального потенціалу України. Українські війська, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль.

19 червня стало відомо про чергове звільнене від російських окупантів село – П'ятихатки на Запоріжжі. Разом з ним знову вдома вже вісім населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.

За військовою наукою, коли противник наступав, вичерпав резерви, розтягнув свої фланги, але його війська в наступальному бойовому порядку – то атака на нього буде контрнаступом. Наступ же відбувається на підготовлену оборону противника. Тому те, що готувала останні місяці армія України, є саме наступом.