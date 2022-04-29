Росіяни активно будують вертолітні майданчики на окупованих територіях, – Маляр

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники починають активно будувати вертолітні майданчики. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Під час телемарафону вона зазначила, що Росія не лише змінила керівництво збройних сил. Вона ще й інакше підійшла до своєї тактики, передає 24 канал.

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Росіяни більше використовуватимуть вертольоти

Вони зараз активно будують вертолітні майданчики на тимчасово захоплених територіях. Також намагаються використовувати багато саме вертолітної авіації,

– підкреслила Маляр.

Заступниця міністра додала, що від початку війни Росія змінила цілі. Спочатку вона прагнула захопити Київ і всю Україну. Тож війська не накопичували.

Що стосується зміни керівництва збройних сил країни-агресорки, то це спосіб змінити тактику. У Росії розуміють, що досягнути цілей не вдалося, тож довелося кардинально все міняти.

Вона зазначила, що не лише призначили Олександра Дворнікова керувати війною проти України. В Росії ще й відкривають низку кримінальних справ проти службовців, які не впоралися з поставленими завданнями.

З вертольотами в Росії не все так просто

Щодня в Росії стає все менше вертольотів в оснащенні. Так, від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалося знищити 155 ворожих вертольотів.

Буквально на днях ЗСУ "приземлили" на Харківщині командирський гелікоптер. Вороже повітряне судно неба вже не побачить.

Особливо вражає історія українського військового, котрий за допомогою "Ігли" збив три російські гелікоптери. Зробив він це наступного дня після того, як взяв до рук зенітно-ракетний комплекс.

Раніше у Нацгвардії показали, як бійцям вдалося знищити російський вертоліт К-52 "Алігатор". Такий обійшовся країні-агресорці щонайменше у 15 мільйонів доларів.

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