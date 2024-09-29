Запускають у виняткових випадках: що "Кинджали" шукають у Старокостянтинові

Росія 27 вересня атакувала Старокостянтинів Хмельницької області ракетами "Кинджал". У місті розташований аеродром, де є бетонні укриття. Ймовірно, саме їх намагались уразити окупанти.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик Ян Матвєєв. За його словами, навіть коли ці бетонні укриття пусті, вони все одно цінні.

До теми Що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія двічі атакувала Старокостянтинів вдень 27 вересня

"Старокостянтинів – це аеродром, де є бетонні укриття. Мабуть, вони намагаються їх уразити. Навіть у пустому форматі ці укриття все одно цінні. Тому що якщо вони будуть зруйновані, то літак туди вже не поставиш. Тому або знищиш літак, або хоча б саме укриття", – пояснив він.

Коли ворог випускає "Кинджали"

Ян Матвєєв зазначив, що загалом "Кинджали" застосовують у виняткових випадках, адже їх дорого виготовляти. Ці ракети ворог економить для особливих випадків. Зокрема, щоб виявити, де розміщені винищувачі F-16, встигнути запустити ракети, намагатися зробити це приховано.

Бо не просто так у всіх українських каналах з'являються сигнали про те, що МіГ-31К злетів. Супутники це бачать, засікають, коли він злітає. Відповідно пілоти та командири F-16 теж прекрасно це знають, інших літаків теж. Літаки, коли потрібно, просто злітають. Якщо ракета потрапить на аеродром, то з набагато меншою ймовірністю зможе уразити літак,

– сказав військовий аналітик.

Попри усі заяви російської пропаганди ракету "Кинджал" можна збити. Це непросте завдання, але потрібно збивати їх із ЗРК Patriot.

Зверніть увагу! 27 вересня О 16:57 Повітряні сили повідомили про те, що з аеродрому "Саваслейка" злетіли два борти МіГ-31К. По всій Україні оголосили повітряну тривогу. За хвилину вони здійснили пуски ракет "Кинджал". На Старокостянтинів було випущено 2 ракети.