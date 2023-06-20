Дуже гарний мем: чи можуть росіяни знищити комплекс Patriot

Російські окупанти не стримують фантазії щодо своїх "перемог". Черговий фейк, який вони активно продовжують насаджувати своїй аудиторії – знищення комплексів Patriot. В реальності ворогу це зробити не вдасться і на те є важлива причина.

Про неї у своєму стрімі наголосив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив головний принцип роботи Patriot.

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"Знищили" 5 з 2 наявних

У росіян нав'язлива ідея – знищити в Україні комплекси Patriot. І поки ці думки ніколи не стануть реальністю, ворожа пропаганда ще й примножує їхню кількість у контексті своїх "перемог". Днями Владімір Путін заявив про знищення 5 комплексів. Це при цьому, що в Україні на озброєнні їх усього 2. У свою чергу й Володимир Зеленський спростував побріхеньку бункерного очільника заявивши, що всі Patriot є, працюють і збивають російські ракети.

"І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено!", – наголосив Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні 18 червня.

Олег Жданов про провал російської пропаганди: дивитись відео

Мрії залишаться мріями

Російські мрії про знищення Patriot так і залишаться мріями. Оскільки є одна важлива деталь у їхній роботі, про яку відзначив Олег Жданов.

У нас не стаціонарні пускові установки – увесь комплекс мобільний і тому передбачити де в нього будуть стартові позиції наступного разу майже неможливо,

– пояснив військовий експерт.

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