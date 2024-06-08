Готуються до оборони півострова: окупанти будують фортифікації в Криму

Партизани руху "Атеш" зафіксували будівництво фортифікаційних споруд на всій території тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, російські війська готуються обороняти півострів.

"Атеш" опублікували кадри, на яких можна побачити, як окупаційні війська облаштовують лінію оборони вздовж узбережжя Чорного моря.

Читайте також Порт Новоросійськ став "худішим", – Братчук сказав, куди росіяни ховають свої кораблі

Росіяни будують фортифікації

Ймовірно, командування російських військ, спостерігаючи за різким скороченням Чорноморського флоту, передбачає можливість висадки морської піхоти ЗСУ. За словами партизанів, будівництво фортифікацій потребує значних людських ресурсів, а людей для штурмів стає дедалі менше.

Втім, все може бути. Продовжуємо фіксувати російські війська. І не забуваємо ділитися інформацією із певними структурами,

– підсумували "Атеш".

Окупанти споруджують фортифікації у Криму / Фото: "Атеш"

Що відбувається в окупованому Криму: останні новини

В ніч на 8 червня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Окупанти традиційно стверджували про збиття різноманітних цілей, однак, вочевидь, є влучання. Над Кримом нібито збили 5 БпЛА і ще 4 – "перехопили". Також ворог відзвітував про нібито знищення безекіпажних катерів.

У тимчасово окупованому Криму у ніч на 7 червня також було пошкоджено дві радіолокаційні станції росіян. За словами експертів, нині триває підготовка до ударів по Кримському мосту.

Українська розвідка 30 травня повідомила, що спецпідрозділ Group 13 за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знову успішно атакував російські кораблі на території окупованого півострова. Під прицілом ГУР були два російських катери типу "Тунець".