Військовий оглядач прогнозує, що росіяни можуть усе частіше бити по житлових кварталах

Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Росіяни можуть усе частіше бити по житлових кварталах.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Стара й неточна ракета Х-22 у Дніпрі мала влучити не в будинок.

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Ракети Х-22 дефективні й неточні

Коваленко розповів, що росіяни знову почали використовувати ракети Х-22. Вони прекрасно знають проблеми цієї зброї. Це стара, дефективна, неточна ракета, яка ще й має проблеми з паливом. Її використовують на відстані 150 – 200 кілометрів, а ось на відстані 600 кілометрів у неї просто може скінчитись паливо й вона впаде на шляху.

У нас у Чорному морі декілька таких ракет уже на дні є. Ними намагались обстрілювати Одесу й Одеську область. Отже, використовувати Х-22, як високоточну й ефективну зброю – неможливо. Росіяни й надалі будуть використовувати елементи тиску, знищуючи критичну інфраструктуру,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Він додав, що росіяни будуть запускати високоточні Х-101, "Калібри" тощо. А Х-22 будуть використовувати, щоб відвертати увагу ППО. Неточні дефективні ракети можуть бути спрямовані на житлові квартали, але з таким використанням можуть влучити будь-куди.

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Росіяни спрямовуватимуть ракети на критичну інфраструктуру, але…

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", навіть, якщо як ціль для Х-22 росіяни позначать ТЕС, ГЕС тощо, вона настільки неточна й дефективна, що може влучити будь-куди. Це їм відомо ще з часів СРСР.

"Їхнє командування дуже добре знає, що ракета не влучить у ціль. Поблизу таких об'єктів, підстанцій розташовані житлові квартали, у 500 – 600 метрах від них", – зауважив Коваленко.

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