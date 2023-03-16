Росіяни двічі вдарили касетними боєприпасами по Костянтинівці: серед поранених є іноземець

16 березня 2023, 19:45
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Джерело:

Павло Кириленко

Вдень четверга, 16 березня, росіяни двічі завдали удару по Костянтинівці, що у Донецькій області. Для своєї атаки вони використали касетні боєприпаси.

Внаслідок цього поранення отримали шестеро цивільних людей. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Серед поранених – іноземець

За словами Павла Кириленка п'ятеро поранених осіб є місцевими мешканцями. Однак ще один поранений – іноземний волонтер.

Також внаслідок ударів по місту з "Ураганів" були й руйнування. Так, пошкодження різного ступеня отримали щонайменше:

  • 19 будинків,
  • школа,
  • підприємство.

Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі,
– підкреслив Павло Кириленко.

Не перший обстріл за останні дні

Зазначимо, що Костянтинівку країна-терористка обстрілювала й напередодні, 15 березня. Під вечір середи стало відомо, що росіяни завдали удару по місту з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Торнадо-С".

На жаль, тоді також не обійшлося без постраждалих. Так, внаслідок обстрілу поранень зазнали троє людей: двоє чоловіків та жінка.

Ракетні обстріли Донеччини: останні новини

  • 14 березня окупанти завдали нищівного удару по центру Краматорська, який також розташовується у Донецькій області. Вони влучили у житловий будинок, який зруйнували повністю, та пошкодили понад 25 будівель. На жаль, внаслідок обстрілу були поранені та загиблий, який помер у лікарні.
  • Також внаслідок цього обстрілу під завалами опинилися люди – їх діставали рятувальники. Зокрема, з-під уламків палаючої квартири вдалося дістати чоловіка.
  • На цей інцидент відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням, та зазначив, що кожен удар, який призводить до вбивства невинних людей, має бути покараний законом.

Автор: Юлія Якубова