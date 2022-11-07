Окупанти накопичують плавзасоби біля Херсона: з’явилися супутникові знімки

Російські загарбники відчувають, що скоро їм доведеться покинути Херсон, однак з усіх сил намагаються втриматись у регіоні. Ворожі солдати перекидають велику кількість кораблів на Південь України.

Російські загарбники усвідомлюють свою неминучу поразку у війні проти України та потрохи готують до "жесту доброї волі" на Херсонщині. Однак здатися без бою – це якось несолідно для "другої армії світу", тому ворожі солдати "посилюють" обороноздатність.

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Ворог збільшує чисельність флоту на Півдні

Громадський захисник Девід Хелмс, аналізуючи супутникові знімки, зауважив, що на Херсонщині на східному березі Дніпра збільшилась кількість російських кораблів.

На світлинах за 16, 31 жовтня та 5 листопада справді видно, що присутність ворога в регіоні зросла. Ще в середині жовтня кораблів не було видно, а тепер їх фіксують супутники.

Знімок Херсонщини за 16 жовтня / Фото зі сторінки Девіда Хелмса

Супутниковий знімок Херсонщини за 31 жовтня / Фото зі сторінки Девіда Хелмса



Знімок Херсонщини зі супутника за 5 листопада / Фото зі сторінки Девіда Хелмса

Контрнаступ ЗСУ на Херсон: актуальна інформація

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала нещодавно ситуацію на південному напрямку бойових дій. За її словами, українські військові продовжують витісняти російських окупантів. Звісно, загарбники намагаються наступати, однак – безрезультатно.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань допускає, що росіяни готують велику пастку для ЗСУ, але не в Херсоні. Чиновник вважає, що взагалі немає жодної логіки в тому, щоб окупанти утримували Херсон, оскільки він розташований осторонь від логістичних маршрутів.

У той час Кремль уже готує методички для пропагандистів у яких сказано, як пояснювати відступ російських солдатів з Херсона. Громадянам ворожої держави будуть розповідати про те, що Південь України – найскладніший для російської армії напрямок на поточному етапі "спецоперації", тому "другій армії світу" довелося вчинити "жест доброї волі".

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