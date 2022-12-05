Накопичують БТГ та військову техніку: як окупанти готуються до оборони на Запоріжжі

Окупанти готуються до оборони на Запоріжжі, про атаки, штурми й наступи не думають. Для того, аби захищатись від ЗСУ росіяни накопичують кілька БТГ та військову техніку.

Про це повідомляє 24 канал. Раніше міський голова Мелітополя розповів, що росіяни вантажівками вивозили 200-тих і 300-тих, місцевих змушують рити окопи.

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Росіяни готуються до оборони

Окупанти готуються до оборони на Мелітопольському напрямку на лінії Василівка – Токмак. Сюди вони стягнули БТГ переважно з десантників, а також броньовану техніку, танків небагато. Крім того, вони будують оборонні споруди.

Загалом на цьому напрямку росіяни зосередили приблизно 10 – 12 БТГ. В основному це ті війська, що були на Херсонському напрямку. На Запоріжжі окупанти бояться втратити контроль над виходом до Криму й готуються до оборони Кримських перешийків. Це зрозуміло, адже саме звідси йде головне постачання. Крім того, це шлях до втечі.

Намірів наступати в росіян немає

Намірів наступати на Запоріжжя в росіян немає. Повідомлялось, що минулого тижня вони намагались штурмувати позиції ЗСУ, силами ПВК, танків, авіації, артилерії, але нічого не вдалось. Наші захисники відбили цю спробу атаки.

Тому нині в окупантів немає навіть наміру висуватись уперед. Усі свої зусилля вони скеровують на оборону. Крім того, наші артилеристи 4 грудня добряче поцілили по позиціях росіян у районі Енергодару.

Окупанти готуються до оборони на Запоріжжі: дивіться відео

Обстріли цивільних

На жаль, окупанти не припиняють обстрілювати цивільне населення. У ніч з 4 на 5 грудня було зафіксовано 8 обстрілів Марганцю, особливо в районі 2 – 3 ночі. На щастя, без жертв, але зі значними руйнуваннями.

Крім того, був ракетний обстріл містечка Степногірськ. І тут запорізькими ДСНСникам удалось урятувати 2 чоловіків з-під завалів приватного будинку. Вони були живі й неушкоджені.

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